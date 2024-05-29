Kutlu fethin 571. yılı

Kutlu fetih gerçekleştiğinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşındaydı. 6 Nisan 1453'te Osmanlı'nın İstanbul'u çevreleyen Bizans surlarını kuşatmasıyla savaş başladı. Papa, Bizans'a tam teçhizatlı 5 yardım gemisi gönderdi. Gemiler, Osmanlı donanmasını geçerek Haliç'e girdi. Haliç ile Karaköy arasına gerilen zincir nedeniyle Osmanlı donanmasının Haliç'e girememesi, savaşın yönünü Osmanlı aleyhine çeviriyordu. Askeri ve stratejik bir deha olan Fatih Sultan Mehmed, 72 parçalık kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verip savaşın seyrini değiştirdi. Haliç'e inen Osmanlı donanmasıyla birlikle 53 gün süren kuşatma son buldu. 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Fethin ardından Sultan Mehmed, 'ülke alan ülke açan' anlamına gelen 'Fatih' unvanını aldı. Bin yıllık Bizans devleti sona erdi. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edildi. Fethin 571. yıldönümü dolasıyla bugün bir dizi etkinlik düzenlenecek. Fatih'te 'Fetih Yürüyüşü' ile 'Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri' düzenlenecek. Sultanbeyli'de mehteran gösterisi ile ışık ve lazer gösterileri yapılacak. Maltepe Etkinlik Alanı'nda ise Sena Şener ve Haluk Levent konserleri olacak.Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakıma kurucusudur, bunu da İstanbul'u fethederek yaptı. O yüzden bir dönüm noktası olan fetih, Türk tarihi bakımından büyük önem taşıyor. Dünya tarihine yön veren fetihle Batı büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, İslam âlemi fethi coşkuyla kutladı. İstanbul bizim gözbebeğimiz ve onu gerektiği gibi korumalıyız.Bu fetih Osmanlı ordularının bütün Avrupa'yı fethetmeleri için son engeli ortadan kaldırmıştır. Doğu Roma imparatorlarının payitahtını fethederek Avrupa ile Asya'yı birleştiren Osmanlı Devleti, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Osmanlı'nın yükselme dönemi başlamıştır. İstanbul'un fethi İslam dünyasınca da "Feth-i Mübin" olarak isimlendirilmiştir. Hz. Muhammed, İstanbul'un fethini ve fethi başaracak orduyu saadetle ilan etmiştir. Böylece İstanbul'un fethi bütün Türk ve İslam tarihinin en mühim olayını teşkil etmiştir.İstanbul'un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Fatih İstanbul'u fethedince Hıristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmişti. Kimse bu duruma inanamıyordu. Kimi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hıristiyan devletlerini suçlarken, kimi de Bizanslıların işledikleri günahların yüzünden şehrin düştüğünü söyledi. Papa V. Nikolas, 'Hıristiyanlığın utancıdır bu!' diye bağırmıştı. Batı, son Roma İmparatorluğu'nun ve ilk büyük Hıristiyan devletinin başkentinin elimize geçmesini ve en büyük Hıristiyan mabetlerinden Ayasofya'nın camiye çevrilmesini hiçbir zaman hazmedemedi.İstanbul'un fethi yeni bir çağın anahtarı, Fatih'in rüyası ve Hz. Peygamber'in vaadidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da rüştünü ispatladığı büyük bir zaferdir. Fetihten sonra yaşananlar ise bir medeniyet tasavvurunun nişaneleridir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajda şunları ifade etti: "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıldönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Fatih Sultan Mehmed ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıma yolunda ilham vermektedir. Bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmed ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.ANKARA