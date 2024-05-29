Türkiye’nin en köklü gazetecilik yarışmasından SABAH’a en iyi haber ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2023 yılının kazananları belli oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan İhtisas Jürileri, 2023 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi. Gazetecilik Yarışması'nda 10 kategoride toplam 11 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 9 eser ödül aldı.

IGC'DEN SABAH'A ÖDÜL

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda haber dalında ödül SABAH'a geldi. Ödül, Ceyhan Torlak'ın 'Patronunun babası olduğunu 71 yaşında öğrendi' başlığıyla yayınlanan ve Türk filmlerine taş çıkartan hikayeyi konu olan habere verildi.

Diğer ödül gazeteciler ise şu şekilde:

Röportaj- Söyleşi Ödülü: Nalan Kolağası İmre / KNK Dergi (Şampiyonumuz)

TV Haber Ödülü: Halil Fidan- Ahmet Turhan Altay / Anadolu Ajansı – (Göçükten Çıkarılarak Enkaz Adı Verilen Kedi Arama Kurtarma Ekibinin Maskotu Oldu)

TV Program Ödülü: Semra Kırışman -İsmail Dostoğlu / TRT Haber Yakın Rotalar – (Milas Kapıkırı)

Fotoğraf Ödülü: Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı – (İzmir'de Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Kutlandı)

Görüntü Ödülü: Orhan Fatih Doğan/ Anadolu Ajansı – (Libya'daki Daniel Fırtınasının Sürüklediği Araçlar Şehri Araba Mezarlığına Çevirdi)

Radyo- Haber- Program Ödülü: Dorukhan Yılmaz / TRT Radyo 1 – (Arı Yetiştiriciliği, Bal Üretimi ve Doğayla Barışık Bir Hayat)

Sayfa Düzeni: Yasemin Öznur / Yeni Asır Gazetesi – (Sanatın Kadın Kahramanları)

Spor Haberi Ödülü: Mustafa Köprülü / Demirören Haber Ajansı – (Yoruldum Yetersiz Kalır, Ben Bittim)

Spor Fotoğrafı Ödülü: Emre Tazegül / İZ Gazete – (Boğaz Geçişi İzleyenleri Büyüledi)

Spor Fotoğrafı Jüri Özel Ödülü: Emin Mengüarslan /Anadolu Ajansı – (Zorlu Mücadele)

Güncel Spor Yazıları Ödülü: Halil Fincan / Yeni Asır Gazetesi (Halının Altına Baktınız mı Hiç?)





İGC ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN GAZETECİLİK TEŞVİK YARIŞMASI:

Haber Ödülü: Yaren Güzelkan / İLKSES Gazetesi - (Tasarladığı Demir Eli İle Hayata Yeniden Tutundu)

Röportaj- Söyleşi Ödülü: Kardelen Buğday / www.yenibakis.com.tr - (Sarı Denizaltı, Bergama'da Yolculuğuna Devam Ediyor)

Güncel Yazılar Ödülü: Nurcan Etik / Yenigün Gazetesi - (Basmane'nin Kokusu)

TV Program Ödülü: Hüseyin Demir / İLKSES TV / (Fair Play-Bölüm 12-Esra Akbulak)

Görüntü Ödülü: Ahmet Turhan Altay / Anadolu Ajansı – (Dolunun Etkili Olduğu Çeşme'de Plajlar Beyaza Büründü)

Radyo-Haber-Program Ödülü: Nurhak Sarıkaya / TRT Türkü – (Yâr'e Sebep Türküler)

Fotoğraf Ödülü: Lokman İlhan / Anadolu Ajansı – (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de Konut Temel Atma Törenine Katıldı)

Spor Haberi Ödülü: Berke Özbay / Yeni Asır Gazetesi – (Aile Takımı)

Spor Fotoğrafı Ödülü: Doğancan Bingöl / Yeni Asır Gazetesi (Göz Göz'e Diouf Müjdesi)