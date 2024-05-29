YİK toplantısında bürokratik oligarşi uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), "Bürokratik oligarşiye dikkat. Siyaset ön plana çıkmalı" uyarısı yaptı. YİK toplantısında gündem seçimler, sonuçları etkileyen faktörler ve önümüzdeki döneme ilişkin atılması gereken adımlar oldu. İşte toplantıda gündeme gelen görüş ve öneriler şöyle:
BÜROKRATİK OLİGARŞİ
: Biz bürokratik oligarşi ile mücadele ederek bugünlere geldik. Uygulamada milletvekili ve siyasetçilerden ziyade bürokrasi ön plana çıktı. Bürokrasi bir uygulamanın toplumdaki karşılığı nedir, vatandaştaki etkisi ne olacak gibi konuları dikkate almıyor. Siyaset ön plana çıkmalı.
SOSYOLOJİK KIRILMALARA BAKILMALI
: Sosyolojik kırılmalar ve değişimler hesaba katılmalı. CHP de "eski CHP olmadığını" gösterme çabası içinde ve bu durum yer yer toplumda karşılık buluyor. Sadece eski CHP eleştirisi ile yetinemeyiz. Yeni söylemler geliştirmeliyiz.
DEĞİŞİMİN ZAMANLAMASI
: Değişimin zamanlaması önemli. Fazla erken ya da fazla geç yapılan bir değişimden sonuç alınamayabilir.
SOSYAL POLİTİKALAR ÖNE ÇIKARTILMALI:
AK Parti belediyeciliğinin en önemli ayağı sosyal politikalar daha öne çıkartılmalı.
AYARLAR DA FARKLI:
Seçim sonuçları sadece ekonomiye bağlanamaz. Parti içi ekipleşmelere izin verilmemeli. Bu tartışmalar bizi geriye götürür. Fabrika ayarlarına dönülmesi tartışması yapılıyor. Ama AK Parti'nin kuruluşundaki ayarlar ile bugünün şartları farklı.