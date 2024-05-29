YİK toplantısında bürokratik oligarşi uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), "Bürokratik oligarşiye dikkat. Siyaset ön plana çıkmalı" uyarısı yaptı. YİK toplantısında gündem seçimler, sonuçları etkileyen faktörler ve önümüzdeki döneme ilişkin atılması gereken adımlar oldu. İşte toplantıda gündeme gelen görüş ve öneriler şöyle:: Biz bürokratik oligarşi ile mücadele ederek bugünlere geldik. Uygulamada milletvekili ve siyasetçilerden ziyade bürokrasi ön plana çıktı. Bürokrasi bir uygulamanın toplumdaki karşılığı nedir, vatandaştaki etkisi ne olacak gibi konuları dikkate almıyor. Siyaset ön plana çıkmalı.: Sosyolojik kırılmalar ve değişimler hesaba katılmalı. CHP de "eski CHP olmadığını" gösterme çabası içinde ve bu durum yer yer toplumda karşılık buluyor. Sadece eski CHP eleştirisi ile yetinemeyiz. Yeni söylemler geliştirmeliyiz.: Değişimin zamanlaması önemli. Fazla erken ya da fazla geç yapılan bir değişimden sonuç alınamayabilir.AK Parti belediyeciliğinin en önemli ayağı sosyal politikalar daha öne çıkartılmalı.Seçim sonuçları sadece ekonomiye bağlanamaz. Parti içi ekipleşmelere izin verilmemeli. Bu tartışmalar bizi geriye götürür. Fabrika ayarlarına dönülmesi tartışması yapılıyor. Ama AK Parti'nin kuruluşundaki ayarlar ile bugünün şartları farklı.