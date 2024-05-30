40 kişinin işine son verdiler

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde 40 işçinin daha işine son verildi. Son işten çıkarmalarla birlikte, 31 Mart seçimlerinden günümüze kadar işten çıkarılan işçi sayısı 230'a ulaştı.Son olarak işten çıkarılan 40 işçi, işten çıkarıldıklarını mesai çıkışı evlerine giderken cep telefonlarına gelen mesajlarla öğrendi. Diyarbakır'da DEM Partili Bağlar Belediye yönetimi daha önceki işten çıkarmalar için "Son 6 ayda işe alınanlar ve işe gelmeden maaş alanlar çıkarıldı" açıklamasını yapmıştı. Ancak işten çıkarılanların önemli bir bölümünün uzun yıllardır belediyede çalışanlar olduğu ortaya çıktı. İşten çıkarmalara bütçe yetersizliğini gerekçe gösteren Bağlar Belediyesi, bir yandan işçi kıyımı yaparken diğer yandan da yeni alımlar yapıyor. Son iki ayda birçok birime yeni alımlar yapıldı.