Başkan Erdoğan, "Türk Basınında İstanbul'un Fethi" kitabı için takdim yazısı kaleme aldı: Zamanın fethedilişi

Fatih gibi hedefleri yüksek tutarak, "yapılamaz denilenleri yapmaya, ulaşılamaz denilenlere ulaşmaya" gayret ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milletimiz için mücadelemizi sürdürüyor, yeni projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hayallerimiz, Türkiye için." ifadesine yer verdi.

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un fethinin, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış bir mührü olduğuna işaret eden Erdoğan, nice fetihlere sahne olan tarihte hiçbir zaferin kolay kazanılmadığını, İstanbul'un fethinin de emeğin, hazırlığın, azmin, kararlılığın, fedakarlığın neticesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

"FETİH BİZİM İÇİN SADECE FETHETMEK DEĞİLDİR, İNŞANIN, İHYANIN, İNANCIN SEMBOLÜDÜR"

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fetih bizim için sadece fethetmek, galip gelmek değildir, aynı zamanda dirilişin, inşanın, ihyanın, inancın sembolüdür. Toprakları değil, gönülleri fethetme hedefiyle yola koyulan Fatih Sultan Mehmed, uyguladığı hoşgörü ve adaletli yönetimi ile sadece bir şehri değil, gönülleri de fethetmiş, İstanbul'u kültürün, sanatın ve bilimin merkezi haline getirmiştir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönül olmuştur. Fatih Sultan Mehmed ve kutlu askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip oldukları inanç, kararlılık ve azim, milletimize hizmet etme, Türkiye'yi 2053'e, 2071'e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir."