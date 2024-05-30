Efes-2024’te gövde gösterisi

EFES-2024 tatbikatında yerli ve milli ilk uçak gemisi TCG Anadolu, Ege sularında gurur kaynağı oldu. Tatbikatın dün gece gerçekleştirilen gece safhası nefes kesti. Türk İHA'ları şov yaparken KORKUT hava savunma sisteminin atışları dikkatle takip edildi.İlk kez kullanılan BAHA'dan TOGAN'a; PARS'tan KARGU'ya yerli sistemler büyük beğeni topladı. 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldığı tatbikatta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.İzmir-Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'ndeki basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil yılbaşından bu yana 1092 teröristin etkisiz hâle getirildiğini söyledi.