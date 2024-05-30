Başkan Erdoğan: Tatbikatta hiçbir ülke hedef alınmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efes Tatbikatı'nın yapıldığı İzmir Seferihisar'da açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GERİLİMİN DEĞİL BARIŞIN TARAFINDAYIZ"

"Tatbikatta hiçbir ülke hedef alınmıyor. Biz gerilimin değil barışın tarafındayız.

Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk denemesini yapacağız.

Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye'nin çevresinde cereyan ediyor.

"TERÖRİSTANIN KURULMASINA İZİN VERMEYİZ"

Türkiye, sınırlarında teröristan kurulmasına izin vermeyecektir. Harekete geçmekten çekinmeyiz. Bu konuda politikamız çok net. Söz konusu toprak bütünlüğümüz ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz.