Hükümetin Alevi politikası PKK’ya ağır darbedir

hafta önce Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir'in Muş'ta inanç ve kanaat önderleriyle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Fırat, bu sebeple PKK uzantıları tarafından tehditlere maruz kaldığını dile getirdi. Başkanlığın kurulmasıyla toplumdaki önemli bir boşluğun doldurulduğunu dile getiren Fırat, "Aleviliği terörize etmek isteyen gruplar, bu başkanlığın kurulmasından çok rahatsız oldular. PKK'nın elinden büyük bir istismar malzemesi alınmış oldu" şeklinde konuştu.Alevi toplumunun yüzde 95'inin Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na olumlu baktığını dile getiren Fırat, "Avrupa merkezli PKK'lı unsurlar, oradaki cemevlerinin içine sızmış durumda. Aleviliğin, Türk'le, İslam'la ilişkisinin bulunmadığını savunuyorlar. Bizler bu görüşü kırmak için mücadele ediyoruz. Bu iddialar, Alevi toplumuna atılan en büyük iftiralardır. Aleviler, Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir toplumdur. Aleviler Türk'tür, PKK'nın peşine takılmaz" ifadelerini kullandı.Son yıllarda terör örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar sayesinde Aleviliği terörize etmek isteyen grupların kabuğuna çekilmek zorunda kaldığını dile getiren Fırat, "Alevileri PKK'nın peşine takma stratejisi son yıllarda ağır bir darbe yemiş durumda. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na yönelik yalnızlaştırma, dışlama politikası yürütmeye çalışıyorlar. 'Toplantılara katılmayın' diyorlar. Tehditler, hakaretler var. Bu başkanlığa sahip çıkmamız ve sonuna kadar destek olmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu adımı attığı için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.