O komisyon başkanı hakkında HSK inceleme ve soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduklarını belirterek, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tabur'un, İzmir Adliyesi'nde bulunan 'dinlenme odası'ndaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını kaydetti.