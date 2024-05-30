Tekirdağ’da 8 terör örgütü mensubu yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyon neticesinde, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan aday şahısların alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu şahıslara referans olan şahısların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edilen 7 şüpheli ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde Tekirdağ'da güncel olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edikleri adli makamlarca adli kontrol yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğ, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ve terör örgütlerinin Tekirdağ'da eylem faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.