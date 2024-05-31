AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti kampı bugün Kızılcahamam'da başlayacak. Milletvekilleri ve katılımcılar bugün otele yerleşecek, 1 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla kamp resmen başlamış olacak. 1-2 Temmuz'da da Kızılcahamam'da belediye başkanları kampta bir araya gelecek. Vekiller aileleri ile gelmeyecek. 2 vekil bir odayı paylaşacak. Katılımcıların önemli bir kısmı kampa parti genel merkezinden otobüsle gidecek. Kampta Filistin'deki zulmü anlatan resim sergisi açılacak. Geçmiş dönemde yapılan bakan ve vekillerin voleybol, basketbol turnuvaları olmayacak. Kampta oturumlar 15 Temmuz Gaziler Salonu'nda gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan ve kadın milletvekilleri azalan doğum oranlarını ele alacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde sunumlar gerçekleştirilecek. Kampın son günü adalet, güvenlik ve dış politika oturumu, genel istişare ve değerlendirme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşması gerçekleştirilecek.