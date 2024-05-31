AK Parti Milletvekili Gökçek’ten Gezi Parkı tepkisi: Gezi bir terör eylemidir!

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin sunduğu, 'Gezi Davasında Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tepki gösterdi.

'GEZİ TERÖR EYLEMİDİR'

Genel Kurul'da kürsüye gelen Osman Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinin bir terör eylemi olduğunu, Gezi Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ile Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yan yana asanların özgürlükten bahsettiklerini aktardı. Gökçek, "Meşrutiyet Caddesi'nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara'da engelli araçlarını yakanlar, kaldırımları söküp insanlara taş atanlar, Türkiye'yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içerisine sokanlar, Türkiye'deki diğer medya kuruluşlarının arabalarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Bakın, Gezi eylemleri bir terör eylemidir" dedi.

'ÇOCUKLARI SOKAKLARA SALANLAR TERÖRİSTİN ÖNDE GİDENİ'

Gökçek yurtdışı güçlerin Türkiye'de havalimanı yapılmasını istemediklerini kaydederek, "Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1. havalimanı, dünyada 7. havalimanı durumuna gelmiştir. Tabi, Türkiye'de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurt dışı güçlerdir. Türk Hava Yollarının bu duruma gelmesini istemeyen kimdir? Yurt dışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan'ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar, teröristin en önde gidenleridir, bunu çok iyi bilin" diye konuştu.