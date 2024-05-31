Antalya’da FETÖ operasyonunda 18 kişi yakalandı

KOM ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışmasının ardından operasyon kararı aldı. Yapılan şok baskınlarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu görevlisi; N.T., örgütün güncel esnaf yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen ;E.K., M.S., N.E., Ö.K., U.Ö., A.S.A., M.Ç., yakalandı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

KOM ekipleri ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 1 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen; D.T., K.Ç., T.Y., K.T., A.B., C.Y., S.A., S.K., A.A.C., S.D., olmak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürü Oran Çevik, "Devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör odakları ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." diyerek kararlılık mesajı verdi.