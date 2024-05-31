Bakan Fidan: NATO, Filistin’de ilkeli bir duruş göstermeli

Gazze için önce resmi beyanatlarını kamuoyuna yaptıklarını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Daha sonra Uluslararası Adalet Divanı Sekreterliği'ne Lahey Büyükelçiliğimiz üzerinden resmi rotamızı yollayarak niyetimizi resmiyete geçirdik. Resmi beyanımızı verdik. Şimdi de hukuki metnimizi vereceğiz, üçüncü aşamada. Burada, şu anda yerli ve yabancı avukatlarla yürüyen bir süreç var, hukukçularla yürüyen süreç var. Bütün bunların hepsinin bitmesi ve bizim başvurumuz muhtemelen haziran ayı içerisinde olacak" ifadesini kullandı.

"İLKELİ DURUŞ" VURGUSU!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "NATO'nun nasıl Ukrayna'da işgale karşı gösterdiği bir duruş var. Aynı şekilde Filistin'de de işgale karşı ilkeli bir duruş göstermesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısının ardından temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada Fidan, "Gün boyu çok yoğun tartışmalar, görüşmeler oldu. Türkiye olarak NATO zeminlerinde her zaman için vurguladığımız görüşlerimizi burada yüksek sesle tekrar gündeme getirdik. Özellikle bugün Ukrayna meselesi çok ciddi olarak gündemimizdeydi. Türkiye olarak biz Ukrayna konusunda yardımların devam etmesini, Ukrayna'nın caydırıcılık konusunda yeterli olmasını destekliyoruz" dedi.

NATO'nun bu savaşın bir parçası olmasını da istemediklerini belirten Fidan, "Bu ikisi arasındaki dengenin NATO ülkeleri tarafından ve teşkilat olarak NATO tarafından gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu görüşümüz, genel kabul gören bir görüş. Bu hattın tutulması gerekiyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamak ve topraklarını özgürlüğe kavuşturmak için desteklenmesi, bir süreç ama NATO'nun bu savaşa taraf olması başka bir konu. Bu, daha büyük bölgesel krizleri beraberinde getirebilir" şeklinde konuştu.