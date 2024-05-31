Beykoz Rehabilitasyon Merkezi örnek olabilir

İstanbul Beykoz'da 2019-2024 yılları arasında Beykoz Belediyesi'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde hayata geçirilen Beykoz Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik örnek projelerden biri. O dönem Belediye Meclis Üyesi olan Sadullah Hasanoğlu, aşı, ameliyat, tedavi ve bakım hizmetlerini içeren son teknolojiye sahip Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin bir model olabileceğini söyledi. Hasanoğlu, "Merkezde hayvanların bakım, ameliyat, tedavi süreçlerinin yanında can dostların beslenmeleri doğal yaşam alanlarında belediye koordinasyonunda devam ettiriliyor. İstanbul'da uygun lokasyonlarda doğal yaşam alanları oluşturması, hayvanseverler ve STK'larla birlikte sorumluluk alması gerekir. Beykoz Belediyesi, AK Parti yönetiminde kısıtlı imkânlarıyla bunu hayata geçirirken 63 kat fazla imkâna sahip İBB'nin bunu yapması çok daha olası. İBB, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarda ilçe belediyeleriyle koordineli hareket etmeli hatta doğal yaşam alanları oluşturmalı. Sokak hayvanları, çocuklarımızın güvenliği ve toplum sağlığı açısından çok önemli bir konu. Beykoz örneği tüm illerimiz için örnek bir model olabilir" dedi.