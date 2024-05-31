HAK-İŞ’ten belediyelerin işten çıkardığı 35 işçi için basın açıklaması

Basın açıklamasını okuyan Hak-İş/Hizmet-İŞ Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, DEM Parti, Yeniden Refah ve AK Parti İlçe ve Belde Belediyeleri tarafından işten çıkarılan işçiler, için tepki gösterdi.

Başkan Kalır, Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerini geride bıraktı, Fakat bazı belediyelerde hala seçimden icraata geçilemedi. Halkın yüksek beklentisi, hayal kırıklığına dönüştü. Hizmetin konuşulması gereken bir zamanı olduğunu belirtti.

DEM, Yeniden Refah, AK Partili bazı belediyelerin işçilere yaptığı baskılar, tehditler ve kıyımlar yapıldığını aktaran Başkan Kalır, "31 Mart seçimlerinde yönetime gelen belediye başkanları, maalesef Muş halkını hayal kırıklığına uğratmıştır.1 Nisan'dan beri Emekçiler sendikal baskıya uğruyor, İş akitleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshediliyor. DEM Partili Bulanık ilçesi 19, Sungu Yeniden Refah Parti Belediyesinden 13 kişi, Serinova AK Parti Belediyesi 3 kişi olmak üzere 35 işçimizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır" diye konuştu.

Sendika olarak iş akitleri feshedilen tüm işçilerin yeniden işe alınması istediklerini ifade eden Başkan Kalır şunları kaydetti: " Adaletsizlik, hukuksuzluk tamamen son bulsun istiyoruz. Bizim kavgamız, emek ve ekmek kavgasıdır. Belediye başkanları gelip geçicidir. Belediyelerin asıl sahibi işçilerdir, emekçilerdir. Her kim olursa olsun, kimsenin kimseyi ekmek teknesinden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Belediyelerde gece-gündüz, kar-kış, bayram, tatil demeden fedakârca hizmet eden işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak, ne demek?35 işçi, ailesiyle birlikte 400 yakın insanı açlığa mahkûm ettiler.Biz burada halkın iradesini asla tartışmıyoruz. Halkın iradesiyle Belediye Başkanı seçilenlerin tavrına ve yöntemine itiraz ediyoruz. Belediye bütçesini gerekçe göstererek, İnsanları işten atarak, ekmeğiyle oynayarak tasarruf edilmez. Üyelerimizi korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak diyalogdan yanayız. İşten atılan arkadaşlarımızın haklarını teslim eden bir müzakereye açığız"