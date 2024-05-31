Havacılık sektöründe dezenformasyon yayan Airporthaber’e erişim yasağı! İmtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık tehditler savurdu

Havacılık sektörüne ilişkin ürettiği dezenformasyon temelli içeriklerle ön plana çıkan airporthaber'e erişim yasağı geldi.



Sitenin ana sayfasında "Bu internet sitesi aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir" denildi, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.05.2024 tarihli 2024/5163 sayılı kararına yer verildi.

Söz konusu site, yalanlanan haberleri mahkeme kararına rağmen kaldırmadığı için erişim yasağı yedi.

Bilindiği üzere airporthaber'in imtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık.



TÜRK HAVA YOLLARI SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR



Kıdık'ın ve airporthaber'in sosyal medya hesapları incelediğinde Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları'nın sistematik bir şekilde hedef alındığı dikkatlerden kaçmadı.

ERİŞİM YASAĞI SONRASI TEHDİTLER SAVURDU



Yalan içerikleri mahkeme kararına rağmen kaldırmayan Ali Kıdık ise 'erişim yasağı' kararı sonrası tehditler savurdu.



Türk Hava Yolları'nı hedef gösteren Kıdık, "Sitemize toptan getirilen ulaşım engeli tüm ulusal ve uluslararası hukuk yolu ile çözülecektir" dedi.

Mahkeme kararını "FETÖvari operasyon" diye tanımlayarak sınırı aşan Ali Kıdık, "FETÖvari engeli koyanlar, koydurtanların peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.