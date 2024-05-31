Kumpasın kilit ismi Macaristan’da yakalandı

Ankara'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın adamı olan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik dün Macar polisi tarafından gözaltına alındı. Sertçelik'in yakalanmasına ilişkin haberle birlikte Türkiye de firari olarak aranan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlattı.Suç örgütü soruşturması kapsamında Ankara emniyetinde görevli bazı polis müdürlerinin eski ve yeni bazı hükümet üyeleri aleyhinde ifade vermeye zorladığı kumpas soruşturmasında kilit rol oynayan Sertçelik, kendisine bu yönde "Yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık ifade tutanağı imzalatıldığını" ileri sürerek Ankara emniyetini suçlamıştı.Sertçelik, yurtdışına çıktıktan sonra polisin kendisine ulaşarak Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Mücahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade verdirmek istediğini, hükümete bu yolla darbe yaptıklarını ileri sürmüştü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.