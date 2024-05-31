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Giriş Tarihi: 31.5.2024 18:20

Otele el bombası atmak isteyen şahıs silahla vurularak durduruldu

İstanbul Küçükçekmece’de otele el bombası ile saldıran şüpheli, otelde bulunanlar tarafından silahla vurulunca bir süre kaçtı ve daha sonra yere yığıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otele el bombası atmak isteyen şahıs silahla vurularak durduruldu

Olay, Cennet Mahallesinde bir otelde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet ile otelin önüne gelen bir kişi el bombasını otele doğru attı. Atılan el bombası patlamadı ve otelde bulunan bir kişi saldırgana ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu yaralanan saldırgan motosikleti ile olay yerinden kaçtı. Sokakta fenalaşan kişi bir süre daha ayakta durduktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan saldırganı ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de otelde incelemelerde bulundu ve patlamayan el bombasını muhafaza altına aldı.

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Otele el bombası atmak isteyen şahıs silahla vurularak durduruldu
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