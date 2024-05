‘Sıfır Atık’ projesi çevre bilincinin göstergesi

Dünya markası haline gelen Sıfır Atık projesinin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (AKDENİZ-PA) Sıfır Atık projesine verilen ödülün yalnızca bir başarı belgesi olmadığını, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak gördüğünü belirtti. Emine Erdoğan, "AKDENİZ-PA ödülünü projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum" dedi. Yurtiçi ve yurtdışında onlarca ödüle layık görülen proje dünyada iklim krizi ve kuraklığa dönük farkındalığı da artırdı.Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Görüşmede Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde aldığı Sıfır Atık'a verilen AKDENİZ-PA ödülünü Emine Erdoğan'a teslim etti. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıfır Atık projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini, küresel bir hareketin adı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Zira her biri temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün yeniden yeşerten çevre kahramanlarıdır" diye konuştu. Sıfır Atık projesinin aday gösterilen pek çok proje arasından, Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası bir ödüle layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama iradesinin insanlığın ortak hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyor, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum."