Sokak hayvanları sorununa Düzce modeli çözüm: Yerden ısıtmalı barınak inşa edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü bizzat arayarak tebrik ederken, Özlü'nün kazandığı zafer bu kez CHP MYK'ya damga vurdu. 81 ilin tamamına yönelik kapsamlı bir seçim analizi hazırlatan CHP, AK Parti'nin zafer kazandığı illere yönelik de ayrı bir çalışma yaptı. Düzce'de CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımak için öne sürülen Yeniden Refah Partisi adayı etkisiz kalınca, Özlü'nün başarısının nedenlerinin ayrıca araştırıldığı öğrenildi. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin ardından Düzce'de yeniden seçilen Faruk Özlü'yü arayarak tebrik etmiş ve Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık vermişti.

ÖZLÜ'NÜN ZAFERİ CHP'YE DERT OLDU

Geçtiğimiz günlerde yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ise Düzce'ye ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi. CHP'nin 81 ilin tamamına yönelik detaylı bir seçim sonucu çalışması hazırlattığı, ayrıca AK Parti'nin başarılı olduğu iller için de ayrı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Oyları bölmek için Yeniden Refah Partisi adayının dahi öne sürüldüğü kentte fark atarak seçimi kazanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seçim başarısı CHP'de şaşkınlık yaratırken, Özlü söz konusu çalışmayı SABAH'a değerlendirdi. Özlü, "CHP bütün Türkiye'de beklemediği bir oy oranı aldı. Düzce'de bu sonucu alamamış olmaları onları şaşırtmış olabilir. Ama ben 5 yıldır Düzce'de belediye başkanlığı yapıyorum. Düzce'nin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözmeye çalıştım. Seçimden sonra 'bize kimler oy verdi' diye yaptırdığım anketlerde CHP'den de bize ciddi bir oy geldiğini gördük. Herkesi kucaklayan bir politika benimsedik" dedi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese Devlet şefkatini ve hizmetlerini sunduklarını anlatan Özlü, "Ayrım yapmadan sadece işimizle uğraşıyoruz. İlk dönemimizde temel yapılara ve sorunlara eğilmiştik şimdi ise bu dönem hem ekonomik olarak reel kalkınmanın unsurlarını göstereceğiz hem de devam eden işlerimizi tamamlamış olacağız" diye konuştu.

SOKAK HAYVANI SORUNUNA DÜZCE MODELİ

Önceki gün TBMM'de sokak hayvanları yasası hazırlıkları çerçevesinde AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Özlü, "Türkiye'de sokak hayvanları sorununun nasıl çözüleceğinin küçük bir örneğini Düzce'de gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği standartlarında yerden ısıtmalı modern bir hayvan barınağı kurduk. O barınağın yanında sokaklarda dolaşması uygun olmayan saldırgan hayvanları da misafir edebileceğimiz bir kapalı alan oluşturduk. İlçelerde ilk yardım ve kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Bu işin özü kısırlaştırma, kısırlaştırdığımız zaman nüfus artışı duruyor, sokak hayvanları sakinleşiyor. Öncelikli hedef kitlemiz saldırgan olanlar. Saldırgan olmayanlara dokunmayalım, çünkü 4 milyon sokak hayvanını ne uyutmak söz konusu olabilir ne de bunlara barınak sağlamak mümkün olabilir. Saldırgan olanları toplayıp kısırlaştıracağız, saldırganlıkları geçmeyenleri misafir etmeye devam edip, geçenleri ise doğaya bırakacağız" dedi.