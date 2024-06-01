14 bin kilometreden KKTC için çarpan yürekler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirerek ülkede yaşayan 200 bine yakın KKTC ve Türk vatandaşı ile kucaklaştı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Avustralya temaslarında Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolar ile uyguladıkları yeni siyaseti anlatması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı medyayı rahatsız etti. Ziyaretti SABAH'a değerlendiren Tatar, Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin bu ziyaretle devletlerinin kendilerine sahip çıktığını bir kez daha gördüğünü söyledi. Tatar, "Bizim Avustralya'ya gitmemiz yıllarca engellendi. Yunanistan ve GKRY lobilerini kullanarak KKTC Cumhurbaşkanı'na vize verdirtmediler. Bu sebeple daha önceki cumhurbaşkanları bu ziyareti gerçekleştiremedi. Ben de bu konuda zorluk yaşasam da Türk Dışişleri Bakanlığı ve bizim temaslarımız ile uygun şekilde bu ziyareti gerçekleştirdim.Oradaki insanlarımız şimdiye kadar kimsenin gidememesi nedeniyle bizim ziyaretimizden çok mutlu oldu. 'Devletimiz bize sahip çıkmadı' algısı vardı. Şimdi "Cumhurbaşkanımız tarih yazdınız, tarih yazdık" dediler. 1940'lı yıllardan itibaren Kıbrıs Türkleri oraya yerleşmeye gitti. Şimdi dördüncü kuşak Kıbrıs Türkleri orada yaşıyor. 14 bin kilometre uzaklıktaki bu halk, 'Belki bedenimiz burada ama yüreğimiz ve ruhumuz KKTC'de' diyor. Kıbrıs Türkü ve Türkiye Türkü, toplamda 200 bin insanımız etle tırnak gibi kaynaşmış.Sdney, Kanberra ve Melbourne'de Çanakkale Savaşı'nda ölen Avusturyalılar için inşa edilen anıtları ziyaret ederek KKTC çelengini sunduk. Avustralya meclisine gittik. KKTC meselesini orada da duyurduk. Temaslarımızdan Rumlar hiç memnun olmadı. Çözümün iki devletli çözüm olduğunu söylememizden rahatsız oldular. Bu zihniyet ile nereye varılabilir, hangi anlaşma yapılabilir?