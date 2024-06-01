54 İngiliz vekilden, KKTC’ye direkt uçuş mektubu

İngiltere'de 54 milletvekili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısının yapıldığı mektubu imzaladı. Aralarında iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinin olduğu farklı siyasi partilerden 54 milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a hitaben yazdıkları mektupta, İngiltere'den Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan Ercan Uluslararası Havalimanı'na direkt uçuşların başlatılmasına yönelik desteğini ifade etti. Mektupta, İngiltere'nin, etnik kökeni ne olursa olsun tüm Kıbrıslıların potansiyellerini gerçekleştirmede eşitlik ve keyfi ayrımcılıktan uzak şekilde yaşamlarını sürdürme hakkına sahip olmalarını sağlamaktan sorumlu olduğu belirtildi. İngiltere'de 300 bin Kıbrıs Türkünün, KKTC'de ise 15 bin İngilizin yaşadığına işaret edilen mektupta, İngiliz hükümetinin, KKTC'nin izolasyonuna son verilmesi konusunda Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhüdü yerine getirmediğine ve tedbirlerin yumuşatılması konusunu görüşmeye yanaşmadığına işaret edildi. Milletvekilleri ayrıca İngiltere'nin resmi olarak tanımadığı bazı ülkelere uçuş izni verdiğine dikkati çekerek şunları ifade edildi: "İngiltere, Kosova gibi Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmayan ülkelere ve Tayvan gibi resmi olarak tanımadığı ülkelere uçuş izni veriyorsa, KKTC'ye neden vermesin? Yeni Ercan Uluslararası Havalimanı, uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uymakta ve her yıl yüz binlerce yolcuyu güvenle ağırlamaktadır.