6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.