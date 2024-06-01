Haberler Gündem Haberleri 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.6.2024 14:55

6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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