Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda flaş mesajlar: Siyaseti milletimizle yaptık

Gezi, 17-235 Aralık ve 15 Temmuz kalkışmalarında canımız pahasına aziz milletimizin iradesine sahip çıktık.

"KARDEŞLİK SİYASETİNİN TEMSİLCİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz ülkenin tamamını bir ve bütün gördüğümüz için tam 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk. Yüzde 52'nin oyunu alırken geriye kalanın yüzde 48'in de oyu olmasa bile beğenisine mazhar olduk. Türkiye'nin tamamına eser ürettik. Oy almadıklarımızın da iradesine ve tercihlerine saygı gösterdik. Bu dün böyleydi, bugün de aynıdır. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.

"SEÇİMLER TOPLUMUMUZU YORDU YIPRATTI"

Türkiye'de siyasetin dünyanın pek çok ülkesine göre daha rekabetçi bir zeminde yapıldığını biliyoruz. Seçim döneminde bunun dozu daha da artıyor. 14-28 Mayıs seçimleri ve 31 Mart seçimleri Türk siyasetinin rekabet düzeyi oldukça yüksek seçimlerinden biriydi.

Seçimler sadece ekonomimizi değil, toplumumuzu da yordu ve yıprattı.