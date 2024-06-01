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Giriş Tarihi: 1.6.2024 20:31 Son Güncelleme: 1.6.2024 20:48

Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda LGS'ye girecek öğrenciler için başarı temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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