Başkan Erdoğan LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda LGS'ye girecek öğrenciler için başarı temennisinde bulundu.
Erdoğan, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2024
Allah zihin açıklığı versin. pic.twitter.com/yAkGeux84U