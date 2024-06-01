‘Cumhurbaşkanı ile bire bir görüşeceğiz’

Katıldığı canlı yayında siyasetteki 'normalleşme' sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, bakanlar ile CHP genel başkan yardımcıları arasındaki görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yle, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirten Özel, "Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan görüşecek. Bu görüşmeler, Sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşmenin bir çıktısıdır" ifadelerini kullandı.Özel, "Burada bir demokrasi varsa genel başkanlar birbirleriyle görüşür. Konuştum, 'Sayın Cumhurbaşkanım, ben ana muhalefet partisiyim. Ama yurtdışına çıktığımda Türkiye'nin partisiyim. Ben oraya gittiğimde bu ülkeye katkı sağlayacak işler yapmam lazım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'Yurtdışına gitmeden önce Dışişleri'nden brifing almam lazım. Dönünce de bilgi vermem lazım' dedim" şeklinde konuştu. Özel, "Cumhurbaşkanı, CHP'ye geldiğinde görüşme bire bir olacak. Birer büyükelçi ya da yardımcı not tutmak üzere bulunur. Ama esas görüşme bizim aramızda geçiyor tabii" dedi