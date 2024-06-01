Kosova ile hedef 1 milyar dolarlık ticaret hacmi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi dün Külliye'de kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini,Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını, ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözüme ve Filistin'e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Erdoğan dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la da telefonda görüştü.. Orban'ın doğum gününü tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni (AB) katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i de kabul etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Külliye'de kabul etti. Erdoğan görüşmede, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunarak Libya'da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog sürecinin başlatılmasının faydalı olacağını vurguladı. Türkiye ile Libya arasında enerji işbirliklerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunması gerektiğini kaydetti. ANKARA