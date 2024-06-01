Müze yöneticisinin 9 yıllık kayıp kimlik kâbusu

İstanbul'da bir müzede yönetici olarak çalışan Derya Y. (37), çalınan kimlik bilgileri nedeniyle 9 yıldır adeta kabus yaşıyor. Derya Y.'nin kabusu 9 yıl önce kimlik bilgilerinin çalınmasıyla başladı. Genç kadının kimliğiyle çeşitli bankalarda hesap açan dolandırıcılar, bu hesaplardan para transferleri yaptıkları gibi yasa dışı işlemlerde de Derya Y.'nin adını kullandı. Derya Y. hakkında; işlemediği suçlar nedeniyle defalarca arama veya yakalama kararı çıkarıldı. Yıllardır adliyede durumu çözmeye çalışan genç kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kimlik bilgilerini kullanan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.Derya Y. savcılığa verdiği dilekçede; kimlik bilgilerinin genelde banka hesap açılışında kullanıldığını ve para transferleri gerçekleştirdiklerini belirtti. 9 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Derya Y., yapılan işlemlerle kendisinin hiçbir alakasının bulunmadığını belirtti. Derya Y., savcılık kendisini bulamadığı için hakkında sürekli yakalama kararı çıkardığını bu nedenle mağdur olduğunu söyleyerek kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren kişilerin cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.