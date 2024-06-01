Satanlar kervanına Bornova Belediyesi de eklendi

İzmir'de CHP'li Belediye Başkanlarının kötü yönetimi ilçe belediyelerini borç batağına sürükledi. 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li belediye başkanları karşı karşıya kaldıkları mali tablo karşısında büyük şok yaşadı. Tasarruf etmek yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta bulan belediye başkanlarına Bornova da eklendi.

SATIŞ İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki mülkiyeti belediyeye ait 21 taşınmazı satmak için belediye meclisinden yetki isteyecek. Pazartesi günü toplanacak olan belediye meclisinde yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilirse Gürpınar Mahallesi'nde yer alan 2 bin 339 metrekare, Işıklar Mahallesi'nde yer alan 2 bin 67 metrekare, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki arsa vasıflı 185 metrekare taşınmazı ve bunlar haricinde 18 taşınmazın daha satışı gerçekleştirilecek. Elde edilen gelir borçlarla yeni yapılacak yatırımlar için kullanılacak.