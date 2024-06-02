Kilyos Plajı can çekişiyor

Karadeniz kıyısında yer alan, bir dönem İstanbulluların ve yabancı turistlerin en gözde mekanlarından Sarıyer Kilyos Plajı adeta can çekişiyor. 1956 yılından beri plaj ve restoran olarak hizmet veren Kilyos Sahili, 2009'da Sarıyer Belediyesi'nde CHP'li yönetimin başa geçmesinin ardından kaderine terkedildi. Plajın temizliğinden soyunma kabinlerinin bakımına, tesislerin onarımına kadar tek çivi çakılmadı. Kumsalındaki evsel atıklar, molozlar, bakımsızlıktan dökülen yürüyüş yolları ve soyunma kabinleriyle içler acısı hale gelen plajın vahim görüntüleri SABAH objektiflerine yansıdı. Sahildeki beton yürüyüş yolu kırık dökük. Paslı demirler ise ziyaretçiler için büyük tehlike saçıyor. Kanalizasyon suyu denize akıtılırken, deniz yüzeyindeki pis görüntü ve kötü koku mide bulandırıyor. Ayrıca plajda hiçbir güvenlik tedbirinin olmaması bölge halkını da tedirgin ediyor. Çoğu zaman evsizlere barınak olan sahilde alkol şişelerinin yanı yakılan odunların izleri de duruyor. Yaz sezonunun açılmasına sayılı günler kala belediyenin duyarsızlığına tepki gösteren vatandaşlar, sahilin ve tesislerin bir an önce düzenlenip eski yıllardaki durumuna getirilmesini istedi.