DEM Partili Hakkâri belediyesine kayyum atandı! Belediye başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK ile bağlantılarını sürdürdüğü, örgüt adına para topladığı ve üst düzey teröristlerle görüşmeler yaparak PKK adına faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başkan Sıddık, Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınarak Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, polis belediye binası önünde sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis belediye binasının bulunduğu Altay Caddesi'ni giriş ve çıkışlara kapatırken. Hakkâri Belediyesi'nde aramalar yaptı.

Belediye binasına personellerin girişini geçici olarak durduran polis, bilgisayar ve bazı dokümanlara incelemek üzere el koydu. Hakkâri Valiliği, gözaltı kararın ardından kentte olası basın açıklamalarına 10 gün süreyle yasak getirdi.

KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Görevden alınan Akış'ın yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.