Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede dün yeniden demokrasi şöleni yaşandı. 50 binden fazla seçmen, belediyle başkanlarını belirlemek için yeniden sandık başına gitti. 212 mahallede de vatandaşlar muhtarlarını belirlemek için yeniden oy kullandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki seçimde zafer, 873 oy alan AK Parti adayı Ünal Demircioğlu'nun oldu.Tunceli'nin Mazgir ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, geçerli 1301 oyun 644'ünü alan AK Parti adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde de belediye başkanlığını 555 oyla AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesi de dün sandığa gitti. 806 oy alan MHP adayı Abdullah Tosun, yeniden belediye başkanı seçildi.Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti adayı Serhan Paydaş, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ise CHP'nin adayı Deniz Yağan belediye başkanı seçildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de CHP adayı Ertuğrul Çamlıca yeni belediye başkanı oldu.Siirt'in Konacık Köyü'nde, 31 Mart'taki seçim nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından seçilen muhtar istifa edince, seçim de yeniden yapıldı. 72 seçmenden 8'inin sandığa gittiği seçimin tek adayı ve hayatını kaybeden muhtar adayı İhsan Altın'ın oğlu Okan Altın oyların tümünü aldı.