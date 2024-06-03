Haberler Gündem Haberleri Kabine toplantısında gözler bayram tatili kararında! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:41 Son Güncelleme: 3.6.2024 14:11

Kabine toplantısında gözler bayram tatili kararında! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Son dakika haberi... 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı. Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, yarın yapılacak kabine toplantısının ardından açıklayacak. Toplantıda, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında gözler bayram tatili kararında! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Son dakika haberi... Yarın yapılacak kabine toplantısı öncesi gözler kurban bayramı tatiline çevrildi. Toplantıda tatilin 9 gün olup olmayacağı kararı verilecek.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı.

Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR
Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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Kabine toplantısında gözler bayram tatili kararında! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
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