Konya’da araçta 225 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüphelide gözaltına alındı.

"SİLAH KAÇAKÇILARININ PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.