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Giriş Tarihi: 3.6.2024 09:21

Konya’da araçta 225 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Konya’da araçta 225 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüphelide gözaltına alındı.

"SİLAH KAÇAKÇILARININ PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Konya’da araçta 225 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
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