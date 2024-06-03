Milletimizin derdini dinleyerek sorunların çözüm merkezi olacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında konuştu:: Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güçlü, itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir.Biz bu günlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Halkın rızası bizimle olduğu sürece kutlu yürüyüşümüze kimse engel olamaz. Bunları yitirdiğimiz zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz. Nice ihaneti, nice saldırıyı, nice engeli bu sayede aştık. Bundan sonra da daha fazla gönül kazanmak için gayret göstereceğiz. Teşkilat olarak yaz mevsimini milletimiz ile kucaklaşarak, dertlerini dinleyerek değerlendireceğiz.Kibirlenmek, halkımız ile aramıza duvarlar örmek bize yakışmaz. Milletimizin beklentilerine kulak tıkamak bize asla ve asla yakışmaz. Biz bu yola sessiz yığınların siyasette sesi olmak için çıktık. Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka dayanağı olmayanların dostu olmak için çıktık. Bu çizgiden sapmayacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Sorunlarımızın üzerine kararlılıkla gideceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Hiçbir meseleyi görmezden, duymazdan gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüm merkezi olacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.Yumuşama ile birlikte partil er arasındaki kesişim alanının büyümesini kıymetli buluyorum. 1 yılda yaşadığımız seçimlerle milletimiz yoruldu. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis olarak 4 yıl belediyeler olarak 5 sene zamanımız var. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım. Dört yıllık seçimsiz dönemi Türkiye için tam anlamıyla bir icraat, eser ve hizmet seferberliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları inşallah yakalayacağız. Geçmişte bunu başardık tekrar başaracağız. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde rekor kırmayı hedefliyoruz. Enerji atılım yaptığımız alanların başında geliyor. Gabar'da bize dayatılanları parçaladık. Arama çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tarım ve hayvancılık konusuna daha fazla eğiliyoruz. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye'de ve Irak'ta terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecektir. FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır. Vatandaşın canına, huzuruna kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Siyaset sorunlara ortak akılla, kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencerelerin açıldığı dönemde eski tartışmalarla zaman harcamayı gereksiz görüyoruz.Muhalefettende beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır. Oturalım, konuşalım, el ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak.Filistin davası ve Gazze'deki katliam her zamanki gibi kampımızda gündemimizin en üst sırasındaydı. İsrail Filistin toprağını 76 yıldır gasp ediyor. Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya da masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek.AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 31'nci istişare ve değerlendirme toplantısında kabine, Meclis ve genel merkez olmak üzere 3 ayaklı kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Hükümet, parti ve Meclis grubunda yapılan çalışmalar ve yeni dönemde izlenilecek yol haritası şekillendi. Kabine üyeleri Gazze'den ekonomiye, enerjiden tarıma, sağlıktan içişlerine kadar gündemle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İşte bakan ve milletvekili sunumlarından nıotlar:Merkez bankası rezervleri iyileşiyor. Brüt rezervler arttı. Reel GSYH'da dünya ile fark kapanıyor. Yıl sonunda ekonomik hedeflere ulaşılacağız.Gazze'de yeni bir süreç başladı. Dünyanın gündemi artık ateşkesi de aşan iki devletli çözüm. Suriye politikasında da yeni sığınmacı girişinin önlenmesi, mevcut sığınmacıların güvenli bölgede ikametinin sağlanması, Suriye'nin terörden arıdnıdırılarak toprak bütünlüğünün sağlanmasının 3 parametre olmalı.Yabancıların kayıt dışı çalışmalarına son verilecek.: Petrolün başkenti Gabar. Hedef günlük 100 bin varil üretim. Enerji alanında öncelik dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliği ve 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşmak. Doğalgaz fiyatlarında artış veya indirim söz konusu değil.Okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanmasının da 2025 'e kadar hayata geçecek. Milli Eğitim Akademisi kuracağız. Mülakatta objektifilik için tedbirler alınacak.Sokak köpekleri konusu Türkiye meselesi. Toplumun tüm kesinleriyle 7/24 çalışıyoruz.Et verimliliği yüksek cinslerin geliştirmesi devlet politikası haline getirilmeli ve ıslah çalışmaları yapılmalı. Stratejik ürün planlaması sözleşmeye dayalı alıcısı sanayicisi, üreticisi olan bir pazar şeklinde tarımı planlayacağız.Özel hastanelerin denetimleri yetersiz. Bu denetimler artırılmalı. (Erdoğan bu tespitlere katılarak 'Sağlığın özeli olmaz, denetimini biz yapacağız' dedi).2028'de 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. Ekibin sosyal medya ve toplum dinamiklerini öne çıkardığı isimler partiye davet edilecek.