Yazar Aşkım Kapışmak’ın da gözaltına aldınığı ‘Smart Trade Coin’ operasyonunda yeni gelişme

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda 118 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçuna ve kazanç müsaderesine konu olabilecek çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesi ile kripto varlığa mahkeme kararıyla el konuldu.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından 47'si 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve

'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı, 71'i yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.