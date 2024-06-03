Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:31

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!' notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!
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