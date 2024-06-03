SON DAKİKA: Özer Uçuran Çiller’e veda: Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in eşi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
"ÜLKEMİZE HİZMETLERİ VARDI"
Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Ülkemize hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Eşi Tansu Hanım ülkemize hizmet etti. Son dönemlerde rahatsızlığı vardı." dedi.
Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.