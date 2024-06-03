Yapay zekâyla çalışan yangın sistemine BM’den ödül

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Türkiye'de orman yangınlarına hassas bölgeler için yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği "Yangın Karar Destek Sistemi" Uluslararası ödüle layık görüldü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormanları yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli arttırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayarak yangınlarla mücadelede yapay zekâ temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarına değindi. Sistemin 2 yıldır kullandığının altını çizen, Yumaklı, sistemin BM'ye Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde "çevre" dalında ödüle layık görüldüğünü bildirdi.SİSTEM, yangın çıkma ihtimalinin tahmini, yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve olası yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirlenebiliyor. Yazılımla yangın müdahale yerleri, bu kapsamda kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı tespit edilebiliyor. Sistem, ormanların yapısı, ekiplerin konumunu, meteorolojik verileri anlık işleyerek ekip sayısı, su ihtiyacına dair uyarılarda bulunuyor.