15 ilde siber göz operasyonu! 54 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da yasa dışı bahis ve bitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyenlere yönelik düzenenlen operasyonda 54 şüpheli yakalandı.

BUNGALOV İLANI VEREREK DOLANDIRDILAR

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Muğla merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Sosyal medya uygulamaları üzerinden "Kiralık Bungalov" ilanları verip, vatandaşı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen "Şimşek Çetesi" üyesi 32 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİS OYNATTILAR

Manisa ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; yasadışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik Manisa ve Antalya merkezli İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Adana'da operasyon düzenlendi. Yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

313 MİLYON LİRA VURGUN

şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 milyon Türk lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

"DOLANDIRICILARIN ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" şeklinde açıklamada bulundu.