Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Masada kabine üyelerinin son 1 yılda gerçekleştirdiği icraatlar var. Kabinede Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması da değerlendirilecek. Kabinenin diğer gündem maddesi ise ekonomi ve kamuda tasarruf önlemleri olacak. Ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak, kamuda tasarruf tedbirlerinin yansımaları ve yeni tedbirlerin detayları görüşülecek.Meclis gündemine alınacak olan başıboş köpek tasarısı da kabinede ele alınacak. Erdoğan'ın 13 Haziran'da Madrid, 14 Haziran'da Roma temasları da Kabine gündeminde bulunacak. Gazze, terörle mücadele ve deprem bölgesindeki son durum da masada ele alınacak diğer konular.