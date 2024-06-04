Bursa’da orman yangınını söndürmek için seferberlik 6 helikopter ve 4 uçak yangın bölgesinde

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk mevkiinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, arazinin zorlu şartları ve rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye yol açması için çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği öğrenilirken, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda söndürme aracı ve arazöz ile çevredeki itfaiye birimlerine bağlı araçlar bölgeye sevk edildi. Karadan 85 araçla süren söndürme çalışmalarına, havadan da 6 helikopter ve 4 uçakla destek veriliyor.

24 YIL ÖNCE FELAKET YAŞANMIŞTI

Geniş bir alana yayılmaya başlayan alevlerin kontrol altına alınması için büyük bir mücadele verilirken, 2000 yılında aynı bölgede çıkan bir yangında Bin hektarlık ormanlık alan küle dönerken, bölgedeki 22 ev ise alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da o yangında telef olmuştu.