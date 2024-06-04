CHP Buca kadın kolları seçiminde yumruklar konuştu

CHP İzmir'de görmeye alışık olduğumuz yumrukların konuştuğu il ve ilçe kongrelerine bu sefer de ilçe kadın kolları seçimi eklendi.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Buca Kadın Kolları seçiminde hazirun listelerinin çalındığı iddiası seçimin iptaline neden oldu. Seçim iptal edilince seçimin yapıldığı salonda ortalık karıştı. Kadınların birbirine girdiği kongrede iddiaya göre hastanelik olan partililer oldu.

POLİS AYIRDI

Gerginlik polisin müdahale etmesi ile daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Bu arada çıkan karmaşada CHP İlçe Saymanı Naim Şanlı'nın Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Çırak'a tokat attığı iddia edildi.

DUMAN'IN ÇELENGİ KIRMIZI LİSTEYE DESTEK OLARAK ALGILANDI

3 listenin yarıştığı belirtilen seçimde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gönderdiği kırmızı çelenk, kırmızı listeye destek şeklinde yorumlanınca tepki çekti. Kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki listelerle 3 adayın yarıştığı seçime gölge düşüren olay partililerin tepkisine neden oldu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuyu araştırması için bir il yöneticisini görevlendirdi.