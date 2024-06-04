DEM Partili belediye evlat nöbeti tutan anneyi işten attı

DEM Parti'nin Diyarbakır'da belediyeleri 31 Mart'ta kazandıktan sonra bugüne kadar belediyelerde son 6 ayda işe alınan 273 kişiyi işten atmıştı. İşçi kıyımının sürdüğü belediyelerde bir toplu işten atılma daha yaşandı. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugün sabah saatlerinde yaklaşık 8 yıldır belediyede farklı birimlerde çalışan 59 kişi personel daire başkanlığına çağrıldı. Ardından söz konusu işçilere işlerine son verilen bir mesaj geldi. SABAH'a konuşan Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, belediyelerde yaşanan işçi kıyımı ve devam eden mobbing uygulamalarına tepki gösterdi.

Çıkarılan işçilerin hakkını savunacaklarını belirten Başkan Kahraman, son işten atılanlar arasında Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Gülbahar Aşiri'nin de bulunduğunu söyledi. Bayram öncesi yaklaşık 8 yıldır belediyede çalışan işçilerin hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne konulduğunu ifade eden Kahraman, yaşanan işçi kıyımlarıyla ilgili sendika olarak hukuki süreç başlattıklarını sözlerine ekledi. Bütçe yetersizliğini gerekçe gösteren Bağlar Belediyesinin, şu ana kadar 160 işçiyi çıkardığını belirten Kahraman, "Bağlar Belediyesi 300'den fazla personelin yerini değiştirerek çöp, parke taşı, asfalt ve park temizliği gibi görevlere verdi. Maaş için 'para yok' diyen Bağlar belediyesi, şu ana kadar 50 personel alımı yaparken, kritik bir öneme sahip olan Gençlik Merkezine 20 yeni personel aldı" ifadelerini kullandı.

"RAPORLU EVDEYDİM İŞTEN ATTILAR"

SABAH'a konuşan Gülbahar Aşiri, 3 yıl önce belediyede işe başladığını belirterek, "Beş yıldır eski HDP il binası önünde evlat mücadelesi veren bir anneyim. Belediyede çalışan arkadaşlarımla birlikte bayram öncesi haksız yere işten atıldık. Rahatsızlığım nedeniyle haftanın üç günü Dicle Üniversitesi'nde yatışım yapılarak tedavi görüyorum. Bugünde raporlu evde istirahat ederken, işten atıldığıma yönelik mesaj geldi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden bu haksız işten atılmalara karşı nasıl evlat mücadelesi verdiysek, aynı şekilde mücadele vereceğiz" dedi.