DEM’li Hakkâri Belediye Başkanı’na PKK gözaltısı: Esnafa kepenk kapattırdı PKK’lıları evinde sakladı

DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akış'ın "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası Yapmak" suçlarından dolayı yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu.Öte yandan Hakkâri Valisi Ali Çelik'in, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.Belediye binasına personelin girişini geçici olarak durduran polis, bilgisayar ve bazı dokümanlara incelemek üzere el koydu.Akış'ın, örgüt içinde üst düzey görev aldığı, sözde vergi topladığı, örgüt için terörist cenazesi organize ettiği, esnafa zorla kepenk kapattırdığı saptandı.Saliha AydenizAkış'ın ayrıca, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı belirlendi.Akış'ın ayrıca silahlı terör örgütü üyeliğinden Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrıca yargılandığı da öğrenildi.SABAHAli ÇelikDEM Partili bazı milletvekilleri, partilileri ve örgüt sempatizanlarını sokağa çağırarak provokasyona girişti. Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, PKK'nın kanalında "sokağa çağrı" açıklaması yaptı.