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Giriş Tarihi: 4.6.2024

DEM’li Hakkâri Belediye Başkanı’na PKK gözaltısı: Esnafa kepenk kapattırdı PKK’lıları evinde sakladı

Terörden yargılanan DEM’li Belediye Başkanı Akış görevden uzaklaştırıldı. Vali “Başkan Vekili” olarak görevlendirild

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
DEM’li Hakkâri Belediye Başkanı’na PKK gözaltısı: Esnafa kepenk kapattırdı PKK’lıları evinde sakladı
DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akış'ın "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası Yapmak" suçlarından dolayı yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu.
Öte yandan Hakkâri Valisi Ali Çelik'in, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.




KEPENK KAPATTIRDI
Belediye binasına personelin girişini geçici olarak durduran polis, bilgisayar ve bazı dokümanlara incelemek üzere el koydu.
Akış'ın, örgüt içinde üst düzey görev aldığı, sözde vergi topladığı, örgüt için terörist cenazesi organize ettiği, esnafa zorla kepenk kapattırdığı saptandı.


Saliha Aydeniz

Akış'ın ayrıca, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı belirlendi.
Akış'ın ayrıca silahlı terör örgütü üyeliğinden Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrıca yargılandığı da öğrenildi. - SABAH


Ali Çelik

SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI
DEM Partili bazı milletvekilleri, partilileri ve örgüt sempatizanlarını sokağa çağırarak provokasyona girişti. Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, PKK'nın kanalında "sokağa çağrı" açıklaması yaptı.
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DEM’li Hakkâri Belediye Başkanı’na PKK gözaltısı: Esnafa kepenk kapattırdı PKK’lıları evinde sakladı
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