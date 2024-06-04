Haberler Gündem Haberleri Erzincan İliç'teki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:39 Son Güncelleme: 4.6.2024 14:54

Erzincan İliç'teki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Erzincan İliç’teki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

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Erzincan İliç'teki heyelanda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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