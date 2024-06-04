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Giriş Tarihi: 4.6.2024 12:48

Erzurum Horasan Belediye Başkanı İYİ Parti’den istifa etti!

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. 31 Mart'ta İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum Horasan Belediye Başkanı İYİ Parti’den istifa etti!

31 Mart'ta Erzurum Horasan'da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, İYİ Parti'den istifa etti. Ankara'ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte 'bağımsız' olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

DERVİŞOĞLU'NA 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ YAPMIŞTI

9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Erzurum Horasan Belediye Başkanı İYİ Parti’den istifa etti!
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