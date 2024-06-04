FETÖ’de ‘dua’ kodlamasıyla soru dağıtımı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyeleri tarafından öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

PUANA GÖRE AYIRMIŞLAR

FETÖ'nün 'Çalışma evlerine' yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'dua' kodlamasıyla sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin konuşulup belirlendiği, soruların dağıtımında dikkat çekmemesi için üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtıldığı tespit edildi.

15 İLDE OPERASYON

Sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüpheliye Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.