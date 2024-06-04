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Giriş Tarihi: 4.6.2024 12:31

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında polis ekipleri harekete geçti.

Önceki yıllarda terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi ve fotoğraf bulunan, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve propagandasını yaptığı tespit edilen, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçildi. Bu sabah polis tarafından yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 2'si Suriye uyruklu 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyon kapsamında diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan PKK operasyonu: 8 gözaltı
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